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تمكين الشباب والفتيات الباحثين عن عمل

مساعي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2023 بدعم من أرامكو

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
مساعي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2023 بدعم من أرامكو
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت جمعية“ مساعي ”النسائية الخيرية المرحلة الأولى والثانية من مشروع ”تمكين مساعي ”بدعم من “أرامكو السعودية” والذي يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات الباحثين عن عمل وصقل مهاراتهم الفنية والمعرفية والمهارية لتأهيلهم للوظائف المطروحة.

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تدريب العشرات

حيث انطلق المشروع في شهر فبراير الماضي، وفي المرحلة الأولى تم تدريب (52) مشتركًا لمدة 5 أيام بمعدل (25) ساعة في مجال خدمة العملاء وأيضا المرحلة الثانية انتهت بتدريب (50) مشتركاً في مقر شركة “اكستينسيا” لمدة 5 أيام إجمالي عدد الساعات (112) ساعة.

تأهيل وتوظيف

وتفتخر جمعية مساعي الخيرية بوصولها لـ (80) مشتركاً مؤهلاً لسوق العمل والذي تم توظيفهم (42) مستفيداً خلال المرحلتين، ولا يزال البرنامج قائما لتحقيق إنجازات أكبر بإذن الله.

يأتي هذا المشروع امتدادا لبرامج التأهيل والتمكين للمستفيدين التي تسعى لها الجمعية لتوفير فرص وظيفية للعاطلين والباحثين عن عمل بعد تأهيلهم بطريقة جيدة.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.

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