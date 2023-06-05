مساعي توعي 41 أسرة بتطوير الحوار الفعال بين أفرادها

أطلقت جمعية مساعي الخيرية اليوم الاثنين، مبادرة بعنوان “الحوار الأسري” والتي هدفت إلى توجيه أفراد الأسرة إلى أفضل الأساليب لحل الخلافات الأسرية، وتقوية الروابط وأهمية الحوار بين أفراد الأسرة وخاصة الشباب واحتواء المراهقين وزيادة درجة الوعي لدى كل فرد في الأسرة، والذي يُبنى عليه القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة مستقبلًا، فلقد كانت مبادرة مليئة بتبادل الخبرات والتوصيات حيث بلغ عدد المستفيدين 41 أسرة.

الحوار الفعال

كما ركزت المبادرة على العديد من العناصر المهمة والشيقة التي جذبت بها انتباه المستفيدات كمفهوم الحوار الأسري، مبادئ الحوار الفعال وتقسيم الادوار في الأسرة إضافةً إلى تعزيز الحب بين كافة أفراد الأسرة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الجمعية لتحقيق الوعي لدى الأسرة لتحمل مسؤولية تكوين بناء أسري متماسك ورصين، ومساندتها في تنشئة جيل واعد قادر على مواجهة المتغيرات فضلًا عن ترسيخ القيم التربوية الإيجابية لدى أفراد الأسرة.

توعية الأسر

وأوضحت الرئيس التنفيذي عائشة العيوني أن الجمعية تسعى جاهدة للتقدم والارتقاء على أصعدة عدة وذلك بتكاتف الجميع والعمل يدًا بيد للوصول للأهداف المرجوة، وفي المقابل تضع الجمعية دائمًا توعية أسرها في أُولى أولوياتها.

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.