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ماكرون سيلتقي ماسك الجمعة

مساعي فرنسية لإقناع ماسك بافتتاح مصنع عملاق على أراضيها

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
مساعي فرنسية لإقناع ماسك بافتتاح مصنع عملاق على أراضيها
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي مالك “تويتر” و”تسلا” إيلون ماسك الجمعة للتحدث معه عن السيارات، فيما تريد الحكومة الفرنسية إقناع الملياردير الأمريكي بإنشاء مصنع في البلاد.

حوار الرئيس الفرنسي مع ماسك

وقال الرئيس الفرنسي في ممرات معرض “فيفا تكنولوجي”: “سنتحدث عن الذكاء الاصطناعي حيث يُستخدم، والشبكات الاجتماعية، والأطر التنظيمية”.

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وأردف إيمانويل ماكرون: كما سأتحدث معه عن السيارات والبطاريات وهذا القطاع، والترويج لعنصر الجذب الفرنسي والأوروبي.

ويسعى إيلون ماسك المثير للجدل بسبب تصريحاته وطريقة استحواذه على “تويتر” إلى إنشاء مصنع ضخم جديد ليضاف إلى المصانع الموجودة في الولايات المتحدة وألمانيا والصين.

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