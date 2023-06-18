السديس: نجاحات كبيرة لأول مراحل الخطة التشغيلية بالمسجد النبوي قرار حاسم منتظر من مودريتش اليوم حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة يوليو بدء استقبال طلبات الأضاحي عبر منصة إحسان افتتاح منطقة لوجيستية في ميناء جدة باستثمارات 150 مليون ريال طلبة تعليم الرياض يؤدون اختبارات الفصل الثالث مستشار أسري: هذا ما تريده الزوجة من زوجها أضرار المخدرات وخطرها محاضرة لرئيس الأمر بالمعروف بالرياض إحباط تهريب 400 كيلو من القات في جازان الخريف: توزيع أرباح نصف سنوية عن العام 2023
“المرأة تود أن يكون زوجها ذا شخصية قوية بلا نرجسية”، جملة بدأ بها المستشار الأسري د. عبدالله السلمان، تغريدته عن أهم ما تريده المرأة من زوجها، والتي أثارت ردود الأفعال من المغردين.
وقال السلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “المرأة تود أن يكون زوجها ذا شخصية قوية بلا نرجسية ، غير متردد في قراراته إذا كانت مبنية على حيثيات واضحة”.
وأضاف “تود الزوجة أن تكون مرجعية الزوج داخلية وليست خارجية أي ليس صدى لأحد، تريده كريماً بعواطفه وماله، يحتويها بحنانه وتشعر معه بالأمان والسكينة، رجاع عن الخطأ، مبادر لفعل الخير”.
وتفاعلت قماري شهران مع تغريدة السلمان، بقولها: “أتمنى الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجيه وكيف يتعامل مع نسائه والجميع”.
فيما علقت جُمان بقوله: “ما تريده الزوجة من زوجها أن يخاف الله فيها فقط”.
بينما علقت سما الأحمدي بقولها “يكفيها فقط أن يقول شكراً.. وإذا ما قال شكرًا يا ليت ما ينطق”.
#المرأة تود أن يكون زوجها ذو شخصية قوية بلا نرجسية ، غير متردد في قراراته إذا كانت مبنية على حيثيات واضحة ، وتود أن تكون مرجعيته داخلية وليست خارجية أي ليس صدى لأحد ، تريده كريماً بعواطفه 💞 وماله ، يحتويها بحنانه وتشعر معه بالأمان والسكينة ، رجاع عن الخطأ ، مبادر لفعل الخير 🏃🌾
— د. عبدالله السلمان (@abdulaas) June 18, 2023