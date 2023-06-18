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تريده كريماً بعواطفه وماله يحتويها بحنانه

مستشار أسري: هذا ما تريده الزوجة من زوجها

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
مستشار أسري: هذا ما تريده الزوجة من زوجها
المواطن - فريق التحرير

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“المرأة تود أن يكون زوجها ذا شخصية قوية بلا نرجسية”، جملة بدأ بها المستشار الأسري د. عبدالله السلمان، تغريدته عن أهم ما تريده المرأة من زوجها، والتي أثارت ردود الأفعال من المغردين.

ماذا تريد الزوجة من زوجها؟

وقال السلمان، في تغريدة عبر “تويتر”: “المرأة تود أن يكون زوجها ذا شخصية قوية بلا نرجسية ، غير متردد في قراراته إذا كانت مبنية على حيثيات واضحة”.

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الأمان والسكينة والكرم

وأضاف “تود الزوجة أن تكون مرجعية الزوج داخلية وليست خارجية أي ليس صدى لأحد، تريده كريماً بعواطفه وماله، يحتويها بحنانه وتشعر معه بالأمان والسكينة، رجاع عن الخطأ، مبادر لفعل الخير”.

الاقتداء بسنة النبي

وتفاعلت قماري شهران مع تغريدة السلمان، بقولها: “أتمنى الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجيه وكيف يتعامل مع نسائه والجميع”.

يكفي كلمة شكر من الزوج

فيما علقت جُمان بقوله: “ما تريده الزوجة من زوجها أن يخاف الله فيها فقط”.

بينما علقت سما الأحمدي بقولها “يكفيها فقط أن يقول شكراً.. وإذا ما قال شكرًا يا ليت ما ينطق”.

 

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