Icon

سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض Icon دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ Icon بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب Icon مروج الأقراص المحظورة في الجوف بقبضة الأمن Icon الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا Icon السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته Icon بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني Icon لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل مفاجئ Icon لقطات من رفع ثوب كسوة الكعبة المشرفة Icon عقوبات للمقصرين بحادث تعرض طالب لتماس كهربائي في جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
توجيه 37 تهمة في قضية أرشيف البيت الأبيض

مستشار تحقيقات ترامب: انتهاك قوانين حماية المعلومات يضع بلادنا في خطر

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
مستشار تحقيقات ترامب: انتهاك قوانين حماية المعلومات يضع بلادنا في خطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المستشار الخاص المكلف بتحقيقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن انتهاك قوانين حماية معلومات الدفاع الوطني يضع بلادنا في خطر.

توجيه 37 تهمة

وتم توجيه 37 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض.

قد يهمّك أيضاً
الشؤون النسائية ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدات المسجد النبوي

الشؤون النسائية ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدات المسجد النبوي

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

ووفقًا لتقارير إعلامية، ضمت اللائحة الاتهامية احتفاظ ترامب بوثائق تتضمن أسرارًا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وجلبت لائحة اتهام دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله في فلوريدا الانتباه مجددًا إلى واحدة من أبرز القضايا في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.

وتمثل التهم الفيدرالية أكبر خطر قانوني حتى الآن بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة البيت الأبيض في انتخابات 2024، حيث تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر من توجيه الاتهام إليه في نيويورك بـ 34 تهمة جناية بتزوير سجلات تجارية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص
السعودية اليوم

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ...

السعودية اليوم
التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا
السعودية اليوم

التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته...

السعودية اليوم
النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29
آخر الاخبار

النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29

آخر الاخبار
لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية
العالم

لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية...

العالم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4...

الرياضة
القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة للعراق
السعودية اليوم

القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة...

السعودية اليوم
نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على الطبيعة
السعودية اليوم

نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على...

السعودية اليوم