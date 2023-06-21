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أرجع سبب الاستقالة إلى المدير المباشر

مستشار موارد بشرية: نفسية الموظف فوق كل اعتبار

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
مستشار موارد بشرية: نفسية الموظف فوق كل اعتبار
المواطن - فريق التحرير

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شدد مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح، على أن نفسية الموظف فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى وجود حالات استقالة بسبب المدير المباشر وليس الراتب.

تعامل المدير

وقال الجلوح خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة روتانا الإخبارية: إن الناس تظن أن الاستقالات بسبب الراتب، ولكن هناك استقالات بسبب تعامل المدير المباشر، مستشهدًا ببعض الأمثلة إذا وقف المدير على كل خطأ، أو عامل الموظف بشكل سيئء، أو تعنت ملحوظ، أو عدم مرونة في التعامل أو التأخيرات، حتى ولو كان الموظف غير صالح، ملفتًا إلى أن كل ذلك يخلق نوعًا من أنواع الضغوطات النفسية في العمل.

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وأكد مستشار الموارد البشرية أن السبب الرئيسي للاستقالة هي المدير المباشر وليس الراتب.

تعزيز الصحة النفسية

على صعيد آخر، نصحت مدينة الملك سعود الطبية بممارسة 5 سلوكيات لتحسين الصحة النفسية.

– التعلم المستمر باكتساب مهارة جديدة تشعرك بالإنجاز وتزيد من الثقة بالنفس.

– التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

– العطاء بالمساهمة في مساعدة الآخرين.

– النشاطات الرياضية بالبحث عن ما يمتعك فيها وجعلها جزءًا من حياتك اليومية.

– الغذاء ويشترط أن يكون متوازنًا وصحيًّا.

 

 

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