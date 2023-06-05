مستشفى الملك عبدالله الجامعي ينظم برنامجًا تعريفيًا لطالبات الامتياز

نظّم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الاثنين 5 يونيو 2023م، برنامجًا تعريفيًا لطالبات الامتياز، وذلك بمركز أبحاث العلوم الصحية في الجامعة.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام لتهيئة طالبات الامتياز للتدريب الأكاديمي، والتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب التدريب بالمستشفى الجامعي؛ للتأكد من الوصول إلى أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات التدريبية وتنظيمها.

تجربة تدريبية متميزة

وفي هذا الشأن بيَّن المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية بالمستشفى الجامعي، الدكتور ماهر فادن، مدى حرص المستشفى على تقديم رحلة تدريبية منتظمة للطالبات، والتأكد من المعرفة الشاملة لطالبات الامتياز، والحرص على عرض كافة الخدمات، وتوفير المعلومات للوصول إلى تجربة تدريبية متميِّزة.

تمكين الطالبات

وأكَّد الدكتور ماهر بأنَّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تضع من ضمن أولوياتها تمكين الطالبات، وتوفير كافة المعلومات اللازمة التي تُسهل من العملية التعليمية والتدريبية، والاستفادة بأكبر قدر ممكن لكافة الطالبات بمختلف الكليات الصحية، والتأكد من إمكانية الوصول للجميع والتعريف بالبرنامج، وذلك من خلال الاجتماع بالطالبات ومحاورتهم، وتقديم الحلول لاستفساراتهم.

ويأتي ذلك ضمن دور مستشفى الملك عبدلله الجامعي لتحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال تأهيل ودعم الطالبات ليكنّ قادرات على خدمة الوطن، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.