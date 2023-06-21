مستشفى سليمان فقيه وطبيبك يوقعان شراكة استراتيجية

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وقع مستشفى الدكتور سليمان فقيه ” الرياض” وطبيبك شراكة استراتيجية بعنوان “ لأنكم تستحقون ..” تهدف إلى رفع الوعي الصحي والرقي بالفكر الاجتماعي من خلال إعلام طبي متخصص؛ ودعم القطاع الخاص وتشجيع العاملين فيه وتعزيز مكانته محليًا وعالميًا.
وقد أعرب البروفيسور/ أيمن أسعد عبده؛ نائب رئيس مجموعة فقيه الطبية ومدير عام مستشفى الدكتور سليمان فقيه “الرياض” عن شكره وتقديره لمجلة طبيبك لاختيارها مستشفى الدكتور سليمان فقيه ” الرياض ” شريكًا استراتيجيًا لها للعام 2023-2024 متطلعًا إلى أن تكون هذه الشراكة إضافة جديدة للجميع لخدمة المرضى والقطاع بشكل عام.
من ناحيته ثمن مدير عام مجلة طبيبك ورئيس تحريرها الأستاذ/ حماد بن ناصر السهلي التعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدًا أن الجميع يحرص على تحقيق أهداف الشراكة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030؛ وتمثل نقلة نوعية في الشراكات المماثلة وإثراء المحتوى المحلي.