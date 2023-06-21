Icon

توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024 Icon برنامج ضيوف خادم الحرمين يستقبل 656 حاجًا من 51 دولة Icon إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور Icon بروزوفيتش يُثير الجدل برسالة غامضة Icon إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة Icon 16 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص Icon أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد Icon إحباط تهريب 330 كجم من القات بجازان Icon معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية Icon وصول 1.423.804 حجاج في موسم حج 1444 هـ حتى الأمس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت شعار لأنكم تستحقون

مستشفى سليمان فقيه وطبيبك يوقعان شراكة استراتيجية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
مستشفى سليمان فقيه وطبيبك يوقعان شراكة استراتيجية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع مستشفى الدكتور سليمان فقيه ” الرياض” وطبيبك شراكة استراتيجية بعنوان “ لأنكم تستحقون ..” تهدف إلى رفع الوعي الصحي والرقي بالفكر الاجتماعي من خلال إعلام طبي متخصص؛ ودعم القطاع الخاص وتشجيع العاملين فيه وتعزيز مكانته محليًا وعالميًا.

شراكة استراتيجية

وقد أعرب البروفيسور/ أيمن أسعد عبده؛ نائب رئيس مجموعة فقيه الطبية ومدير عام مستشفى الدكتور سليمان فقيه “الرياض” عن شكره وتقديره لمجلة طبيبك لاختيارها مستشفى الدكتور سليمان فقيه ” الرياض ” شريكًا استراتيجيًا لها للعام 2023-2024 متطلعًا إلى أن تكون هذه الشراكة إضافة جديدة للجميع لخدمة المرضى والقطاع بشكل عام.

قد يهمّك أيضاً
جوردي ألبا: سأعلن وجهتي الجديدة بعد دوري الأمم

جوردي ألبا: سأعلن وجهتي الجديدة بعد دوري الأمم

تمكين ذوي الإعاقة العزاب من الحصول على الدعم السكني

تمكين ذوي الإعاقة العزاب من الحصول على الدعم السكني

من ناحيته ثمن مدير عام مجلة طبيبك ورئيس تحريرها الأستاذ/ حماد بن ناصر السهلي التعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدًا أن الجميع يحرص على تحقيق أهداف الشراكة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030؛ وتمثل نقلة نوعية في الشراكات المماثلة وإثراء المحتوى المحلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم