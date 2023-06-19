السديس يشارك في حملة حفاوة بمحطة قطار الحرمين توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير اسم المستفيد مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات نزاهة: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في قضايا فساد أمطار متفاوتة ورياح نشطة بعدة مناطق سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق مطعم يمنع رواده من وضع العطور أعداد الحجاج تعود لوضعها المعتاد قبل جائحة كورونا زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جنوب إفريقيا
أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary) للرجال والنساء حملة الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:
– دبلوم (سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب، إدارة مستشفيات) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
– أو بكالوريوس (لغة إنجليزية، إدارة صحية، إدارة مكتبية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي (متطلب أساسي).
– المعرفة في استخدام وتشغيل الآلات والمعدات المكتبية.
يبدأ التقديم في وظائف مستشفى قوى الأمن بتاريخ 1444/11/29هـ (الموافق 2023/6/18م) عن طريق الرابط: اضغط هنا