Icon

السديس يشارك في حملة حفاوة بمحطة قطار الحرمين Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير اسم المستفيد Icon مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات Icon نزاهة: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في قضايا فساد Icon أمطار متفاوتة ورياح نشطة بعدة مناطق Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 9 مناطق Icon مطعم يمنع رواده من وضع العطور Icon أعداد الحجاج تعود لوضعها المعتاد قبل جائحة كورونا Icon زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جنوب إفريقيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة الدبلوم أو البكالوريوس

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ صباحاً
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف إدارية
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عن توفر وظائف إدارية بمسمى سكرتير تنفيذي (Executive Secretary) للرجال والنساء حملة الدبلوم أو البكالوريوس على النحو التالي:

المؤهلات المطلوبة:

– دبلوم (سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب، إدارة مستشفيات) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
– أو بكالوريوس (لغة إنجليزية، إدارة صحية، إدارة مكتبية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق

أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق

مشجع لـ سلمان المؤشر: أبغاك في الاتحاد

مشجع لـ سلمان المؤشر: أبغاك في الاتحاد

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي (متطلب أساسي).
– المعرفة في استخدام وتشغيل الآلات والمعدات المكتبية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم في وظائف مستشفى قوى الأمن بتاريخ 1444/11/29هـ (الموافق 2023/6/18م) عن طريق الرابط: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم