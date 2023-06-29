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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

مستغلو الرواسب بالمدينة المنورة في قبضة الأمن

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
مستغلو الرواسب بالمدينة المنورة في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (6) مقيمين من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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