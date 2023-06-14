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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

مستغلو الرواسب في مكة والمدينة بقبضة الأمن

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
مستغلو الرواسب في مكة والمدينة بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (34) مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإجراءات النظامية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط (34) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (16) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و(11) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسيات النيبالية والمصرية والسودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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