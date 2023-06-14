مستغلو الرواسب في مكة والمدينة بقبضة الأمن

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (34) مُخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط (34) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (16) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و(11) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسيات النيبالية والمصرية والسودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.