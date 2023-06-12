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يتسع لـ10 آلاف مصلٍّ

مسجد الملك فيصل تحفة معمارية يعشقها الباكستانيون في إسلام أباد

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
مسجد الملك فيصل تحفة معمارية يعشقها الباكستانيون في إسلام أباد
المواطن - تصوير: فواز الاسلمي - إسلام أباد

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يعد مسجد الملك فيصل، الذي يقع في مدينة إسلام أباد بباكستان، أحد أكبر المساجد في العالم وأشهرها، وهو معروف بضخامته وبهندسته العمرانية الفريدة.

وتعود فكرة إنشاء هذا المسجد إلى الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز في عام 1966 أثناء زيارته إلى باكستان.

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هدية الملك فيصل

وقال إمام المسجد في تصريحات لصحيفة “المواطن“: إن مسجد الملك فيصل عمره 49 عامًا، ويتسع لـ10 آلاف مصلٍّ تقريبًا، مضيفًا أن مواطني باكستان يأتون إليه للصلاة فيه وزيارته، حيث يحبونه كثيرًا؛ نظرًا لأنه هدية من الملك فيصل.

ويضم المسجد مقرًّا للجامعة الإسلامية الدولية، وأيضًا أكاديمية لتخصصات الدعوة والشريعة والقانون والتي يدرس بها 30 ألف طالب.

يذكر أن عملية بناء المسجد قد تمت في عام 1976، وقد مولت بناءه الحكومة السعودية بحيث كلفت عملية الإنشاء ما يوازي 120 مليون دولار أمريكي.

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