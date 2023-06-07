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قتل شخصين وأصاب خمسة آخرين

مسلح يفتح النار في حفل تخرج بمدرسة أمريكية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
مسلح يفتح النار في حفل تخرج بمدرسة أمريكية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت الشرطة إن مسلحًا بأربعة مسدسات قتل شخصين وأصاب خمسة آخرين عندما أطلق النار على حشد خارج حفل تخرج في مدرسة ثانوية في ريتشموند بولاية فيرجينيا.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم، وهو شاب 19 عامًا كان يعرف أحد الضحايا وأطلق النار عليه وسط الحشد، وعن ذلك قال ريك إدواردز، رئيس شرطة ريتشموند المؤقت، في مؤتمر صحفي إنه من المرجح أن يُتهم المشتبه به بتهمتي قتل من الدرجة الثانية بالإضافة إلى جرائم أخرى.

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مسلح يفتح النار بحفل تخرج في مدرسة ثانوية أمريكية

سلوك جبان

ووصف إدواردز سلوك مطلق النار بأنه مثير للاشمئزاز وجبان، حيث بدا أن خلافه مع شخص واحد فقط، متابعًا: عندما يكون لديك حشد مثل هذا، فإن الأبرياء سوف يعلقون في الفوضى، وهذا ما حدث اليوم، من الواضح أن هذا كان يجب أن يكون مكانًا آمنًا، إنه لأمر مأساوي للغاية أن شخصًا ما قرر إحضار مسدس لهذا الحادث وإلقاء الرعب على مجتمعنا.

وقال إدواردز إن القتلى رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و 36 عامًا، كما أنه من بين الجرحى، أصيب رجل يبلغ 31 عامًا بجروح خطيرة، ومن المتوقع أن ينجو أربعة رجال آخرين تتراوح أعمارهم بين 14 و 32 و 55 و 58 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، صدمت سيارة فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات في الفوضى التي أعقبت ذلك، وأصيب عدة أشخاص آخرين في السقوط.

وقال إن المشتبه به فر من مكان الحادث سيرًا على الأقدام وتم أسره وبحوزته أربعة مسدسات، مؤكدًا أن الوقت ما زال مبكرًا جدًا في التحقيق.

أرقام مخيفة

وبات هذا النوع من الحوادث اعتياديًا في الأماكن العامة مثل المدارس ومراكز التسوق والكنائس، ويعد هذا الحادث رقم 279 في البلاد في الأيام 157 الأولى من عام 2023، وفقًا لأرشيف Gun Violence Archive.

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