مسلي آل معمر ينافس ثامر اليمني على رئاسة النصر

سيتنافس مسلي آل معمر ضد ثامر اليمني على رئاسة نادي النصر في الفترة المقبلة.

المقبولون للترشح

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر”: “أن قائمة آل معمر والمكونة من آل معمر المرشح للرئاسة، عبدالله العمراني المرشح لنائب الرئيس ومنصور بن زوحة وفيصل أبو ساق وعبدالعزيز العمران وماجد العنزي وأيمن الشهري وأحمد الشثري المرشحون للعضوية قد تم قبولها”.

بينما تم قبول قائمة ثامر اليمني المرشح للرئاسة ومعه عبدالرحمن الخلف المرشح لنائب الرئيس وفارس البلوي ومناهل المحيميد ويزيد بن كريم المرشح للعضوية.

وتم استبعاد قائمة مهند الداوود المرشح للرئاسة؛ وذلك بسبب استبعاد آنس آل الشيخ الذي كان مرشحًا لنائب الرئيس، وتم استبعاد كل من عبدالعزيز النغيثر ومحمد السليمان وأحمد التيسان المرشحين للعضوية.