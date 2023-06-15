Icon

ليونيل ميسي يحرز أسرع هدف في تاريخه Icon مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى Icon عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي Icon تواجد الرئيس الفلسطيني في الصين إحراج جديد لإدارة بايدن Icon ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض Icon الهاملي يستضيف سنويًا مئات الحجاج بالولائم والقهوة السعودية Icon ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح Icon جوجل تتيح فرصة تجربة الملابس افتراضيًا Icon مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد تحقيق حلم الحج

مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبرت مسنة عراقية عن مشاعرها وفرحتها الشديدة حال وصولها لمكة المكرمة، فبعد مرور أكثر من 80 عامًا من الزمان، أتيحت الفرصة للحاجة قندة لأداء مناسك الحج.

تحقيق الحلم

وحسب قناة “العربية”، مرت رحلة الحاجة قندة الإيمانية من العراق إلى مكة المكرمة بمواقف إنسانية عاشت فيها أفراحاً وأمنيات، وتصدرها أمل وصبر ودعاء منها بأن يتحقق حلمها في الطواف ببيت الله العتيق وشرب ماء زمزم الطاهر.

قد يهمّك أيضاً
مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي

مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي

المدن الساحلية تصيب سكانها بالكسل والتعب

المدن الساحلية تصيب سكانها بالكسل والتعب

وقالت الحاجة قندة لـ”العربية” إنها تبلغ من العمر 85 عاماً، وبعد هذا المشوار الطويل من الحياة تحقق حلمها اليوم وأتت مع قوافل الحجيج ملبية رافعة أكف الضراعة أن يسهل الله لها أداء النسك.

التسهيلات السعودية

وأضافت: “لم أتمالك نفسي عندما شاهدت الكعبة المشرفة لأول مرة في حياتي وحجاج بيت الله يطوفون بكل أمن وأمان، فمتعة الوصول إلى الأراضي المقدسة تذهب عن النفوس أي مشقة واجهتها خلال الرحلة، فابنتي ترافقني في هذه الرحلة المباركة لمساعدتي في أداء الفريضة”.

وثمنت التسهيلات المقدمة للحجاج والطريقة الاحترافية في تنفيذها وتنظيم سير الحجاج بدقة ويسر وسهولة واطمئنان وراحة وسط توافر كل الإمكانات المسخرة سواء كانت طبية وأمنية وغيرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم