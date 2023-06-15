ليونيل ميسي يحرز أسرع هدف في تاريخه مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي تواجد الرئيس الفلسطيني في الصين إحراج جديد لإدارة بايدن ضبط مقيم لترويجه الإمفيتامين بالرياض الهاملي يستضيف سنويًا مئات الحجاج بالولائم والقهوة السعودية ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح جوجل تتيح فرصة تجربة الملابس افتراضيًا مقيم في قبضة الأمن لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك
عبرت مسنة عراقية عن مشاعرها وفرحتها الشديدة حال وصولها لمكة المكرمة، فبعد مرور أكثر من 80 عامًا من الزمان، أتيحت الفرصة للحاجة قندة لأداء مناسك الحج.
وحسب قناة “العربية”، مرت رحلة الحاجة قندة الإيمانية من العراق إلى مكة المكرمة بمواقف إنسانية عاشت فيها أفراحاً وأمنيات، وتصدرها أمل وصبر ودعاء منها بأن يتحقق حلمها في الطواف ببيت الله العتيق وشرب ماء زمزم الطاهر.
وقالت الحاجة قندة لـ”العربية” إنها تبلغ من العمر 85 عاماً، وبعد هذا المشوار الطويل من الحياة تحقق حلمها اليوم وأتت مع قوافل الحجيج ملبية رافعة أكف الضراعة أن يسهل الله لها أداء النسك.
وأضافت: “لم أتمالك نفسي عندما شاهدت الكعبة المشرفة لأول مرة في حياتي وحجاج بيت الله يطوفون بكل أمن وأمان، فمتعة الوصول إلى الأراضي المقدسة تذهب عن النفوس أي مشقة واجهتها خلال الرحلة، فابنتي ترافقني في هذه الرحلة المباركة لمساعدتي في أداء الفريضة”.
وثمنت التسهيلات المقدمة للحجاج والطريقة الاحترافية في تنفيذها وتنظيم سير الحجاج بدقة ويسر وسهولة واطمئنان وراحة وسط توافر كل الإمكانات المسخرة سواء كانت طبية وأمنية وغيرها.