مسنة عراقية بعد وصولها إلى مكة: فرحانة لرؤية بيت الله الحرام

عبرت مسنة عراقية عن مشاعرها وفرحتها الشديدة حال وصولها لمكة المكرمة، فبعد مرور أكثر من 80 عامًا من الزمان، أتيحت الفرصة للحاجة قندة لأداء مناسك الحج.

تحقيق الحلم

وحسب قناة “العربية”، مرت رحلة الحاجة قندة الإيمانية من العراق إلى مكة المكرمة بمواقف إنسانية عاشت فيها أفراحاً وأمنيات، وتصدرها أمل وصبر ودعاء منها بأن يتحقق حلمها في الطواف ببيت الله العتيق وشرب ماء زمزم الطاهر.

وقالت الحاجة قندة لـ”العربية” إنها تبلغ من العمر 85 عاماً، وبعد هذا المشوار الطويل من الحياة تحقق حلمها اليوم وأتت مع قوافل الحجيج ملبية رافعة أكف الضراعة أن يسهل الله لها أداء النسك.

التسهيلات السعودية

وأضافت: “لم أتمالك نفسي عندما شاهدت الكعبة المشرفة لأول مرة في حياتي وحجاج بيت الله يطوفون بكل أمن وأمان، فمتعة الوصول إلى الأراضي المقدسة تذهب عن النفوس أي مشقة واجهتها خلال الرحلة، فابنتي ترافقني في هذه الرحلة المباركة لمساعدتي في أداء الفريضة”.

وثمنت التسهيلات المقدمة للحجاج والطريقة الاحترافية في تنفيذها وتنظيم سير الحجاج بدقة ويسر وسهولة واطمئنان وراحة وسط توافر كل الإمكانات المسخرة سواء كانت طبية وأمنية وغيرها.