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أول تجربة له كانت عام 1981

مسن ينقل الحجاج من عرعر لمكة المكرمة مجانًا منذ 30 عامًا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
مسن ينقل الحجاج من عرعر لمكة المكرمة مجانًا منذ 30 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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تطوع أحد المواطنين لخدمة الحجاج ونقلهم من عرعر إلى مكة المكرمة مجانًا، منذ أكثر من 30 عامًا بسيارته الخاصة.

نقل الحجاج لمكة المكرمة

وفي تصريحات لقناة القناة العربية السعودية، كشف المسن عايض الجرهدي، أنه تطوع في مبادرة امتدت نحو 30 عامًا بإيصال الناس إلى مكة المكرمة بسيارته الخاصة لتأدية فريضة الحج دون أي مقابل.

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واسترسل المواطن: أول تجربة له كانت عام 1981، وبعدها استمر في ذلك، ونقل الكثير من الكبار والنساء.

ولفت إلى أن رمي الجمرات قديمًا كان يحدث فيه قتال وزحام إلا أنه بفضل الدولة تم بناء عدة أدوار سهلة لرمي الجمرات.

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