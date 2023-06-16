مسن ينقل الحجاج من عرعر لمكة المكرمة مجانًا منذ 30 عامًا

تطوع أحد المواطنين لخدمة الحجاج ونقلهم من عرعر إلى مكة المكرمة مجانًا، منذ أكثر من 30 عامًا بسيارته الخاصة.

نقل الحجاج لمكة المكرمة

وفي تصريحات لقناة القناة العربية السعودية، كشف المسن عايض الجرهدي، أنه تطوع في مبادرة امتدت نحو 30 عامًا بإيصال الناس إلى مكة المكرمة بسيارته الخاصة لتأدية فريضة الحج دون أي مقابل.

واسترسل المواطن: أول تجربة له كانت عام 1981، وبعدها استمر في ذلك، ونقل الكثير من الكبار والنساء.

ولفت إلى أن رمي الجمرات قديمًا كان يحدث فيه قتال وزحام إلا أنه بفضل الدولة تم بناء عدة أدوار سهلة لرمي الجمرات.