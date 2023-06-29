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مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي القادسية اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر نجم نادي ليفربول الإنجليزي الأسبق لتدريب النادي خلال الفترة المقبلة.

وتولى فاولر صاحب الـ 48 عامًا تدريب 3 أندية غير مشهورة وهم ” موانجثونج التايلاندي من 2011 إلى 2012، بريسباني رور الأسترالي من 2019 إلى 2020، فريق إيست بنجال الهندي خلال الفترة من 2020 إلى 2021.

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مسيرة روبي فاولر

وسبق لـ فاولر اللعب في صفوف أندية ليفربول ومانشستر سيتي وليدز يونايتد وبلاكبرن روفرز في إنجلترا، ثم لعب من قبل مع فريق كارديف سيتي الويلزي.

روبي فاولر

كما مثل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1996 حتى عام 2002.

وكان القادسية احتل المركز الـ11 في ترتيب دوري يلو موسم 2022/2023.

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