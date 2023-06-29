مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر ! الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية
أعلن نادي القادسية اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب الإنجليزي روبي فاولر نجم نادي ليفربول الإنجليزي الأسبق لتدريب النادي خلال الفترة المقبلة.
وتولى فاولر صاحب الـ 48 عامًا تدريب 3 أندية غير مشهورة وهم ” موانجثونج التايلاندي من 2011 إلى 2012، بريسباني رور الأسترالي من 2019 إلى 2020، فريق إيست بنجال الهندي خلال الفترة من 2020 إلى 2021.
وسبق لـ فاولر اللعب في صفوف أندية ليفربول ومانشستر سيتي وليدز يونايتد وبلاكبرن روفرز في إنجلترا، ثم لعب من قبل مع فريق كارديف سيتي الويلزي.
كما مثل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1996 حتى عام 2002.
وكان القادسية احتل المركز الـ11 في ترتيب دوري يلو موسم 2022/2023.
روبي فاولر.. أحد أشهر لاعبي ليفربول والدوري الإنجليزي.. مدربًا
للقادسية ❤️💛 pic.twitter.com/OhKxX0B2uL
— نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 29, 2023