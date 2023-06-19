مسيرة جليلة لـ الشيخ يوسف بن سعيد خطيب يوم عرفة

عكست الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام 1444هـ، ما يتمتع به من علم جليل وسيرة ذاتية ومسيرة رفيعة جليلة.

وحفظ الشيخ يوسف بن محمد الذي سيلقى خطبة يوم عرفة، القرآن الكريم في سن مبكرة، إلى جانب حفظ جملة من المتون في فنون متعددة، فضلًا عن أنه حضر دروس عدد كبير من العلماء وقرأ على آخرين.

وحصل على البكالوريوس من كلية أصول الدين بالرياض، والماجستير عن رسالته: «المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب ـ دراسة وتحقيقًا وشرحًا»، وذلك في عام 1415 هـ، والدكتوراه عن رسالته: «آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في عرضها ـ الجهمية والمعتزلة»، وذلك في عام 1418هـ.

أهم مناصب الشيخ يوسف بن محمد

وشغل الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد منصب أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس اللجنة العلمية لندوة الانتماء الوطني في التعليم العام «رؤى وتطلعات»، وعضو لجنة فحص الرسائل بالجامعة لمدة 5 أعوام، وعضو مجلس عمادة البحث العلمي بالجامعة لمدة سنتين، وعضو مجلس عمادة الدراسات العليا وعضو اللجنة العليا لندوة شهداء الواجب وواجب المجتمع، ومحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1415هـ.

كما شغل منصب وكيل لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1418 – 1419هـ، وأستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1419هـ، ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1423 – 1425هـ، وأستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1427هـ.

رسائل ومشاركات علمية

وأشرف على عدد من الرسائل العلمية ومناقشتها في عدد من الجامعات، منها جامعة الإمام، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعة طيبة، وجامعة الدمام، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وبالنسبة للمشاركات العلمية فتتضمن: التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى، والخطابة أكثر من عشرين عامًا في عدد من الجوامع ومصليات العيد الكبرى، والمشاركة في برامج الوزارات والجامعات العلمية، بجانب المشاركات في الإذاعة والتلفاز والصحف، والمشاركة في الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها.