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بهدف تقليل التيه وإدارة الحشود

مشاريع نوعية تنظم طواف القدوم للحجاج

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
مشاريع نوعية تنظم طواف القدوم للحجاج
المواطن - فريق التحرير

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يعد مشروع التطويف المركزي من المشاريع النوعية التي تنظم طواف القدوم لحجاج بيت الله الحرام، حيث يعني بتحديد أوقات محددة لقدوم ضيوف الرحمن من أجل أداء طواف القدوم.

خدمة نوعية خاصة

وفي تقرير لقناة “السعودية”، يشرف على مشروع التطويف المركزي المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، حيث يقدمون خدمة نوعية خاصة من أجل مساعدة حجاج بيت الله الحرام.

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وقال الدكتور عثمان القزاز مدير مشروع التطويف المركزي، إن هذا المشروع يأتي لتفويج الحجاج لأداء طواف القدوم من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم استحداثه وتطويره لحجز الخدمة.

وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى التقليل من مشكلة التيه وإدارة الحشود في المطاف، حيث يتم استقبال الحجاج من خلال مطوفين مدربين ومراقبين في ساحات المسجد الحرام.

أداء طواف القدوم

وبدأ، صباح أمس الأحد، توافد ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها السعودية لخدمة زوار بيت الله الحرام.

 

ونفذت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج “التطويف المركزي” في موسم حج 1444 من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية، بإشراف المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج.

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