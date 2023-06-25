مشاريع نوعية تنظم طواف القدوم للحجاج

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يعد مشروع التطويف المركزي من المشاريع النوعية التي تنظم طواف القدوم لحجاج بيت الله الحرام، حيث يعني بتحديد أوقات محددة لقدوم ضيوف الرحمن من أجل أداء طواف القدوم.
وفي تقرير لقناة “السعودية”، يشرف على مشروع التطويف المركزي المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، حيث يقدمون خدمة نوعية خاصة من أجل مساعدة حجاج بيت الله الحرام.
وقال الدكتور عثمان القزاز مدير مشروع التطويف المركزي، إن هذا المشروع يأتي لتفويج الحجاج لأداء طواف القدوم من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم استحداثه وتطويره لحجز الخدمة.
وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى التقليل من مشكلة التيه وإدارة الحشود في المطاف، حيث يتم استقبال الحجاج من خلال مطوفين مدربين ومراقبين في ساحات المسجد الحرام.
وبدأ، صباح أمس الأحد، توافد ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها السعودية لخدمة زوار بيت الله الحرام.
ونفذت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج “التطويف المركزي” في موسم حج 1444 من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية، بإشراف المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي الخدمة لحجاج الخارج.
مشاريع نوعية تنظم "طواف القدوم" لحجاج بيت الله الحرام. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/to46aqRfeW
— قناة السعودية (@saudiatv) June 25, 2023