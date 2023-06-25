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مع قضاء يوم التروية غدًا

مشاهد جوية توثق جاهزية المشاعر المقدسة

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
مشاهد جوية توثق جاهزية المشاعر المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات جوية مشاهد مبهرة للمشاعر المقدسة وهي على أتم جاهزية واستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.

وأظهرت المشاهد التي بثتها قناة “الإخبارية” جاهزية المشاعر المقدسة بشكل كامل، خاصة مع بدء قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم الأحد، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

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استعدادات مشعر منى

وشهد مشعر منى منذ وقت مبكر استعدادات خدمية واسعة ومتطورة، عبر تكاملية حكومية، والتي تبذل كل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون إليهم من أجل قضاء يوم التروية، مع تهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وخشوع.

وتم توفير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، فيما أكدت الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.

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