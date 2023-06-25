موعد إعلان صفقة انتقال حكيم زياش للنصر الأمن العام يذكر بعقوبة نقل أشخاص بدون تصاريح حج إجراء 271 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج موقف رياض محرز من الانتقال لدوري روشن آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين ضبط 4 يمنيين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين في صامطة مشاهد جوية توثق جاهزية المشاعر المقدسة كاكو يقترب من الرحيل عن التعاون طائرات الأمن تراقب الميدان بمكة والمشاعر المقدسة تفاصيل اتفاق مبابي مع ريال مدريد
وثقت لقطات جوية مشاهد مبهرة للمشاعر المقدسة وهي على أتم جاهزية واستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.
وأظهرت المشاهد التي بثتها قناة “الإخبارية” جاهزية المشاعر المقدسة بشكل كامل، خاصة مع بدء قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم الأحد، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وشهد مشعر منى منذ وقت مبكر استعدادات خدمية واسعة ومتطورة، عبر تكاملية حكومية، والتي تبذل كل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون إليهم من أجل قضاء يوم التروية، مع تهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وخشوع.
وتم توفير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، فيما أكدت الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.
فيديو | مشاهد جوية للمشاعر المقدسة وهي على أتم جاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن
عبر مراسلة #الإخبارية أحلام الغامدي#بسلام_آمنين pic.twitter.com/lOWpzui1M8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023