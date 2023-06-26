مشاهد جوية لـ قطار المشاعر أثناء نقله الحجاج لمخيماتهم في مشعر منى

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وثق مقطع فيديو لقطات ومشاهد جوية، صباح اليوم الاثنين، لـ قطار المشاعر أثناء نقله الحجاج وضيوف الرحمن إلى مخيماتهم في مشعر منى لقضاء يوم التروية.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد – صلى الله عليه وسلم -، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.
وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.
ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 – 11 – 12 – 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل، وذلك لقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى).
مشاهد جوية قبل قليل لـ #قطار_المشاعر أثناء نقله الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر #منى#العربية_في_الحج
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@H_alsufayan pic.twitter.com/7PUVcJsrQo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 26, 2023