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توقعات باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

مشاهد خلابة لـ شلالات الباحة بعد يوم ماطر

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
مشاهد خلابة لـ شلالات الباحة بعد يوم ماطر
المواطن - فريق التحرير

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تداول مواطنون مقطع فيديو يوثق لحظات بديعة لشلالات الباحة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وسط إقبال كبير من الأهالي للاستمتاع بالأجواء الربيعية المميزة.

وبين مقطع الفيديو، جريان المياه وتدفقها بمشهد خلاب في إحدى شلالات الباحة، فيما حرص الزائرون على الاستمتاع بتلك الأجواء.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

هطول أمطار رعدية

كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.

 

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