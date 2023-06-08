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مشاهد غير مسبوقة لنيويورك تختنق بدخان حرائق كندا

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
مشاهد غير مسبوقة لنيويورك تختنق بدخان حرائق كندا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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انتشرت صور غير مسبوقة لمدينة نيويورك الأمريكية، وهي تختنق بالدخان المتصاعد من حرائق كندا، حيث يواجه السكان تحديًا غير مألوف متمثلاً في تلوث الهواء الشديد.

حرائق الغابات في كندا

ودفع الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا السلطات إلى إصدار تنبيهات حول جودة الهواء في الساحل الشرقي، وعاد المواطنون مرة أخرى إلى أقنعة الوجه، التي تم التخلي عنها إلى حد كبير منذ انتهاء جائحة كورونا، بحسب شيكة “سي إن إن” الأمريكية.

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وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمشاهد مروعة للضباب الدخاني يغطي كافة الشوارع، وسط نصائح لعدم مغادرة المنازل لتقليل المخاطر الصحية.

الضباب الدخاني

وتعد مثل هذه المشاهد نادرة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يمكن أن يصبح مستويًا لحجم تلوث الهواء الشديد الناجم عن الدخان الضار والغازات والمواد الكيميائية الصناعية الذي يخنق العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء آسيا.

وأظهرت صور التقطت أمس الأربعاء في مدينة نيويورك سحباً كثيفة من الدخان تغطي معالم المدينة. ومصدر الدخان هو حرائق الغابات التي تستعر منذ أيام في كندا المجاورة. وتسببت حرائق الغابات في كندا بتدهور جودة الهواء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث وصلته الأربعاء، آثار الدخان وامتدت على نطاق واسع.

وأصدرت 13 ولاية تنبيهات على خلفية ما تسبب فيه الدخان والأبخرة من حجب للرؤية، كما ألزمت المواطنين بالبقاء داخل منازلهم، منذ صباح اليوم.

جودة الهواء

ووصل المؤشر الأمريكي لجودة الهواء بالنسبة لنيويورك إلى 222 على مقياسها الذي يمتد من 0 لـ500 في الساعة 0105 صباحاً، ليضع الهواء في فئة غير صحية بالمرة. وتشهد كندا أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، في حال استمر معدل الحرائق بنفس الوتيرة.

وذكر المسؤولون الحكوميون، أن نحو 3.3 ملايين هكتار احترقت حتى الآن. وهناك نحو 413 حريقاً مشتعلاً حالياً.

مستويات تلوث الهواء

بلغت مستويات الهواء الملوث PM2.5 في نيويورك ذروتها بعد ظهر الأربعاء، بقياس 303.3 ميكروغرام لكل متر مكعب. وتوصي إرشادات منظمة الصحة العالمية بحد متوسط سنوي قدره 5 ميكروغرام لكل متر مكعب؛ فيما بلغ قياس لندن 9.4 ميكروغرام لكل متر مكعب يوم الأربعاء، وقياس هونغ كونغ 21 ميكروغرام لكل متر مكعب ، وكلاهما بأمان ضمن النطاق “الجيد” لـ IQAir.

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