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السنة أن يبيتوا ليلتهم تلك بالمشعر حتى يصلوا الفجر

مشاهد مبهجة من نفرة الحجاج إلى مزدلفة وسط انسيابية عالية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
مشاهد مبهجة من نفرة الحجاج إلى مزدلفة وسط انسيابية عالية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقناة الإخبارية، مشاهد مبهجة وأجواء روحانية، من نفرة الحجاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة وسط انسيابية عالية.

نفرة الحجاج

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم، بعد التفويج إلى مشعر منى والتصعيد إلى مشعر عرفات.

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نسك الحاج في مزدلفة

وفي مزدلفة يؤدي الحجيج صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ولا ينبغي للحاج الانشغال بالتقاط الحصى قبل أداء الصلاة، والسنة أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفاء والأطفال بالذهاب إلى منى آخر الليل.

 

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