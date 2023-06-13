Icon

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر Icon الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها على تراجع طفيف Icon تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة Icon تهيئة المسجد النبوي بمليون و400 ألف لتر من المطهرات والمعطرات Icon مشاهد من الفضاء لإعصار بيبارجوي في بحر العرب Icon السعودية تحتل المركز الـ 13 في مؤشر الربط الجوي الدولي Icon آبل تحقق قيمة سوقية مذهلة في 2023 Icon 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الأقراص الممنوعة بعسير Icon إحباط تهريب 302 كجم من الكوكايين مخبأة في فول الصويا Icon الأمم المتحدة: انهيار سد كاخوفكا سيؤثر على أمن غذاء العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتحرك ببطء نحو باكستان والهند

مشاهد من الفضاء لإعصار بيبارجوي في بحر العرب

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
مشاهد من الفضاء لإعصار بيبارجوي في بحر العرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الثلاثاء، مشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري “بيبارجوي” في بحر العرب.

وقال النيادي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “من محطة الفضاء الدولية نقدر نتابع ظواهر طبيعية كثيرة، ونتعاون مع الخبراء على الأرض بمجال رصد الأحوال الجوية.. الله يحفظ الجميع”.

قد يهمّك أيضاً
شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار

ويتمركز الإعصار وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالًا وخط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وكان الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والفلك، قال أمس إعصار بيبارجوي يبدأ بالضعف التدريجي تباعًا مع مرور الساعات القادمة.

وأضاف عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الإعصار سيتراجع تصنيفه اليوم إلى إعصار من الدرجة الأولى وما زال يتحرك ببطء ناحية السواحل الواقعة بين باكستان والهند.

السعودية لن تتأثر

وفي وقت سابق، أكد محلل الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن السعودية لن تتأثر من إعصار بيبارجوي القادم من بحر العرب.

وأوضح أن الوقود المحرك للأعاصير هي المسطحات المائية الكبيرة الدافئة، التي تؤدي إلى تغذية الإعصار وبالتالي يتعمق وتهبط قيم الضغط الجوية إلى أدنى درجة، وتكون سرعة الرياح أسرع حول الإعصار.

وأشار إلى أن الإعصار لن يؤثر بشكل مباشر على السعودية مع اتجاهه إلى الشرق، موضحًا أنه بمجرد وصوله لليابسة يهبط إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم