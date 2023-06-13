مشاهد من الفضاء لإعصار بيبارجوي في بحر العرب

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الثلاثاء، مشاهد حصرية من الفضاء للإعصار المداري “بيبارجوي” في بحر العرب.

وقال النيادي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “من محطة الفضاء الدولية نقدر نتابع ظواهر طبيعية كثيرة، ونتعاون مع الخبراء على الأرض بمجال رصد الأحوال الجوية.. الله يحفظ الجميع”.

ويتمركز الإعصار وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالًا وخط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وكان الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والفلك، قال أمس إعصار بيبارجوي يبدأ بالضعف التدريجي تباعًا مع مرور الساعات القادمة.

وأضاف عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الإعصار سيتراجع تصنيفه اليوم إلى إعصار من الدرجة الأولى وما زال يتحرك ببطء ناحية السواحل الواقعة بين باكستان والهند.

السعودية لن تتأثر

وفي وقت سابق، أكد محلل الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن السعودية لن تتأثر من إعصار بيبارجوي القادم من بحر العرب.

وأوضح أن الوقود المحرك للأعاصير هي المسطحات المائية الكبيرة الدافئة، التي تؤدي إلى تغذية الإعصار وبالتالي يتعمق وتهبط قيم الضغط الجوية إلى أدنى درجة، وتكون سرعة الرياح أسرع حول الإعصار.

وأشار إلى أن الإعصار لن يؤثر بشكل مباشر على السعودية مع اتجاهه إلى الشرق، موضحًا أنه بمجرد وصوله لليابسة يهبط إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا.