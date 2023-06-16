مشجع صيني يقتحم أرضية الملعب لمصافحة ميسي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع صيني اقتحم أرضية ملعب مباراة الأرجنتين وأستراليا أمس الخميس؛ وذلك لمصافحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال اللقاء.
وعرض الفيديو المشجع الصيني وهو يحتضن النجم الأرجنتيني ثم جرى في أرضية الملعب وقوات الأمن تطارده وذلك من أجل اللحاق به وإلقاء القبض عليه لإخراجه من الملعب.
وكانت المباراة انتهت بفوز منتخب الأرجنتين وديًّا على أستراليا بثنائية دون رد، حيث أقيمت المباراة في الأراضي الصينية.