مشجع لـ سلمان المؤشر: أبغاك في الاتحاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مشجعي نادي الاتحاد وهو يطلب من سلمان المؤشر لاعب النادي الأهلي الانضمام إلى العميد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المشجع الاتحادي في مقطع الفيديو: ” تكفى سلمان أبغاك في الاتحاد، تكفى”.

رد فعل سلمان المؤشر

ولم يُظهر اللاعب أي رد فعل على طلب المشجع الاتحادي حيث سار صامتًا إلى وجهته، وحوله الكثير من الجماهير.

ويلعب المؤشر مع النادي الأهلي منذ عام 2014، حيث نجح في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك موسم 2015/2016، كما شارك مع الفريق في دوري يلو وتُوج باللقب موسم 2022/2023.

الاتحاد يهدف لضم أقوى الصفقات

ويهدف نادي الاتحاد إلى تدعيم صفوفه بأفضل وأقوى الصفقات، من أجل المنافسة في بطولات ” دوري روشن وكأس العالم للأندية وكأس السوبر السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا” في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد نجح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.