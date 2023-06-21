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لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة

مشروعات جديدة وخطط تشغيلية لإمدادات الطاقة في المشاعر المقدسة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
مشروعات جديدة وخطط تشغيلية لإمدادات الطاقة في المشاعر المقدسة
المواطن - واس

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في إطار المتابعة المستمرة لجاهزية الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة، ومعالي وزير الحج والعمرة؛ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإمدادات الطاقة لموسم حج هذا العام 1444هـ، حيث شملت الجولة التفقدية مرافق الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والاطلاع على الخطط التشغيلية، بما في ذلك فاعلية وكفاءة المشروعات الكهربائية وموثوقيتها، وتوفّر المنتجات البترولية في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة.

مشروعات جديدة

وشملت الزيارة عددًا من مواقع المشروعات الجديدة، التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء، لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدَّسة، بتكلفة بلغت أكثر من مليار ريال، كما شملت الزيارة مركز التحكم الرئيس بالشبكة في مشعر منى، ومركز إدارة الأزمات والكوارث والسلامة الجديد، في المشاعر المقدسة، ومشروعات الأتمتة واستخدام التقنيات الحديثة في الشبكة الكهربائية.

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المنتجات البترولية

وفيما يتعلق بتوفر إمدادات المنتجات البترولية، شملت الزيارة الاطلاع على الخطط المتعلقة بتعزيز هذه الإمدادات وضمان أمنها وموثوقيتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بما في ذلك خطة الإمداد الرئيسة والاحتياطية في المطارات ومحطات الوقود.
وقد شارك في هذه الجولة التفقدية معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة؛ الدكتور مشبب القحطاني، ومحافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء المكلف؛ الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الموزان، ومدير عام الدفاع المدني المكلف؛ اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء؛ المهندس خالد بن حمد القنون.

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