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مع استفادة قطاع الألبسة والمستلزمات الرياضية

مشروع الاستثمار في الأندية يزيد متابعتها عالميًا

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
مشروع الاستثمار في الأندية يزيد متابعتها عالميًا
المواطن - فريق التحرير

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أجري المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول مشروع الاستثمار والتخصيص لـ الأندية الرياضية، حيث شارك في الاستطلاع 704 من المواطنين من مختلف مناطق السعودية، ومثلت نسبة الذكور منهم 66% ونسبة الإناث 34%.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي بشأن سؤال “هل مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية سيزيد متابعة الدوري محليًا؟، حيث قال 86٪ “نعم” فيما يرى 85٪ بأنه يزيد متابعة الدوري إقليميًا، فيما يرى 81٪ إنه يزيد متابعة الدوري عالميًا.

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القطاعات الاقتصادية المستفادة

وعن أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من هذه النقلة في عالم كرة القدم السعودية، يرى 41٪ أن قطاع الألبسة والمستلزمات الرياضية، فيما قال 29٪ إن الاستفادة ستكون في قطاع الفنادق، ويرى 20٪ أن قطاع المطاعم والمقاهي سيستفيد، فيما يرى 10٪ أن جميع ما سبق مستفيد.

وحول ما تحتاجه الرياضة السعودية لمواكبة هذه النقلة، قال 59٪ من العينة إن تأهيل البنية الرياضية التحتية (إنشاء ملاعب مثلًا) مهم، ويرى 22٪ أنها تحتاج الحد من التعصب الكروي، فيما يرى 15٪ أنها تحتاج رفع مستوى حكام كرة القدم السعوديين، فيما قال 4٪ إنها تحتاج جميع ما سبق ذكره.

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