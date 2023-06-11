Icon

حسم سادس المتأهلين لكأس العالم للأندية 2023 اليوم Icon دار المعدات تعلن زيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال Icon زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا Icon مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي Icon تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع Icon تعليق تداول سهم “دار المعدات” للإعلان عن حدث جوهري Icon ضبط مروجين بالرياض وإحباط تهريب الحشيش بالقحمة Icon عبدالإله ال دغش ملازماً Icon حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو Icon جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في موسم الحج لهذا العام 1444هـ

مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) عن فتح التسجيل في برنامج العمل الموسمي لحج عام 1444هـ بمرافق المشروع، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– كافة المؤهلات (الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم) فأعلى.

قد يهمّك أيضاً
بلينكن: السعودية تقود حملات دبلوماسية لوقف إطلاق النار بالسودان

بلينكن: السعودية تقود حملات دبلوماسية لوقف إطلاق النار بالسودان

بولندا تشهد أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ 30 عامًا

بولندا تشهد أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ 30 عامًا

فترة العمل:
– من 7 ذو الحجة إلى 13 ذي الحجة.

مكان العمل:

– مجمعات التشغيل في المشاعر المقدسة – مكة المكرمة.

خطوات التسجيل:

1- الدخول إلى منصة العمل الموسم.
2- إدخال البيانات المطلوبة.
3- إرسال الطلب.
4- في حال الموافقة على الطلب سيتم التواصل معكم.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3...

وظائف
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما
الرياضة

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

الرياضة
أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات
السعودية اليوم

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم
السعودية اليوم

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة...

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الرياضة