مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) عن فتح التسجيل في برنامج العمل الموسمي لحج عام 1444هـ بمرافق المشروع، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.