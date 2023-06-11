مشروع المملكة “أضاحي” يعلن فتح باب التوظيف الموسمي

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أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي) عن فتح التسجيل في برنامج العمل الموسمي لحج عام 1444هـ بمرافق المشروع، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– كافة المؤهلات (الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم) فأعلى.
فترة العمل:
– من 7 ذو الحجة إلى 13 ذي الحجة.
مكان العمل:
– مجمعات التشغيل في المشاعر المقدسة – مكة المكرمة.
1- الدخول إلى منصة العمل الموسم.
2- إدخال البيانات المطلوبة.
3- إرسال الطلب.
4- في حال الموافقة على الطلب سيتم التواصل معكم.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا