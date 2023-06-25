تفاصيل عقد كوليبالي مع الهلال مشعر منى في أتم الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن يوم التروية تجهيز 11 مركزًا لخدمة الحجاج بالرياض وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون القبض على مواطن دفع 30 ألف ريال لتبديل عينات إثبات نسب فوز حزب ميتسوتاكيس بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية باليونان السديس: هدفنا الوصول إلى نصف مليار مستفيد لإيصال رسالة السعودية التسامحية للعالم فينيسيوس جونيور يحسم مصيره مع ريال مدريد حاج فلسطيني: حلم الـ30 عامًا تحقق والخدمات تفوق التوقعات نجم برشلونة السابق على رادار الاتفاق
نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق استعداد مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، بعد أن أصبح في أتم الجاهزية.
فيديو | #مشعر_منى في أتم الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمنقد يهمّك أيضاً
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/I3tfsxwNKG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023
وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم الأحد، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسط تكامل في الخدمات والإمكانات التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج في السعودية.
وشهد مشعر منى منذ وقت مبكر استعدادات خدمية واسعة ومتطورة، عبر تكاملية حكومية، والتي تبذل كل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون إليهم من أجل قضاء يوم التروية، مع تهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وخشوع.
فيديو | بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر #منى
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/C7qADv79OM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023
وتم توفير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، فيما أكدت الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.
وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر #منى#العربية_في_الحج
عبر:
@h_mmoood pic.twitter.com/DxWKk6eA2S
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 25, 2023
ويُعد مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل وليلة الثالث عشر لمن يتأخر.