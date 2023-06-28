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مشعل الحارثي عن ولي العهد: هو اللي تسبق أفعاله على أرض الواقع أقواله

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
مشعل الحارثي عن ولي العهد: هو اللي تسبق أفعاله على أرض الواقع أقواله
المواطن - فريق التحرير

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ألقى الشاعر العقيد مشعل بن محماس الحارثي، قصيدة  أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت أبيات القصيدة لتمجيد السعودية وقيادتها الرشيدة وجهود وبسالة رجالها في الدفاع عن أمنها، حيث قال الحارثي في قصيدته:

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ولي العهد مقدمنا ولي العهد بالتحديد
هو اللي تسبق أفعاله على أرض الواقع أقواله
سعوديين سادات الزمان ولا علينا سيد
سوى سلمان والشعب السعودي حسبت عياله
ترا اللي سنده سلمان مايحتاج له تسنيد
يسده سيد السادات عن عمه وعن خاله

استقبال المهنئين بعيد الأضحى

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

استقبال حافل

وبدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم تلاها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن نوح.
وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كلمة بهذه المناسبة، قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها.
أيها الحضور الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية، وهي تنعم بالخير والسلام.
إن ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل – بحول الله – بذل الجهود وتسخير الإمكانيات، لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية.
إن التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها.
نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمان والأمن.
وكل عام وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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