مشهد إنساني لأحد المتطوعين لتبريد الحجاج

رصدت صحيفة “المواطن” مقطع فيديو يوثق مشهدًا إنسانيًّا من أحد المتطوعين للتبريد على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1444هـ.

التبريد على الحجاج

وأظهر مقطع الفيديو أحد المتطوعين وهو يقوم بالتبريد على الحجاج باستخدام رشاش مياه في يده، فيما قابله الحجاج بابتسامة عريضة تنم عن شكرهم لمجهوده التطوعي.

وأنهى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى.

رمي الجمرات

واستهل الحجاج البالغ عددهم 4951 حاجًّا وحاجة من 92 دولة من مختلف دول قارات العالم رمي الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة حيث تمكنوا من الرمي براحة تامة، وفي وقت يسير بتوفيق من الله عز وجل، ثم بفضل التنظيم لمنطقة الجمرات حيث اتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي.

وتوجه حجاج البرنامج نحو الحرم المكي الشريف لتأدية منسك طواف الوداع.