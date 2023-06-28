مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة

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حصد مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا، حيث أظهر حاجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة يساعد شاباً آخر على كرسي متحرك من أجل صعود جبل الرحمة في مشعر عرفات.
وانتشر الفيديو بشكل واسع وحظي بتعليقات من المتابعين عبروا فيها عن مشاعر المحبة والإعجاب بالتكافل الذي أظهره الحاج رغم أنه يضع قدمًا اصطناعية إلا أنه ساعد صديقه على الكرسي المتحرك.
وبدأ الحجّاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسّم يجسد غواية الشيطان.
مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقا آخر في الصعود إلى #جبل_الرحمة في مشعر #عرفات #العربية_في_الحج
عبر:
@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/4FuLesaFII
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023