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تفاعل كبير واستحسان للموقف

مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة
المواطن - فريق التحرير

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حصد مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا، حيث أظهر حاجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة يساعد شاباً آخر على كرسي متحرك من أجل صعود جبل الرحمة في مشعر عرفات.

وانتشر الفيديو بشكل واسع وحظي بتعليقات من المتابعين عبروا فيها عن مشاعر المحبة والإعجاب بالتكافل الذي أظهره الحاج رغم أنه يضع قدمًا اصطناعية إلا أنه ساعد صديقه على الكرسي المتحرك.

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رمي جمرة العقبة الكبرى

وبدأ الحجّاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسّم يجسد غواية الشيطان.

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