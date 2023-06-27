مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية
في مشهد مهيب، بدأ حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مشعر مزدلفة بعد أداء المناسك في مشعر عرفات، استعدادًا لصلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم، بعد التفويج إلى مشعر منى والتصعيد إلى مشعر عرفات.
وفي مزدلفة يؤدي الحجيج صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ولا ينبغي للحاج الانشغال بالتقاط الحصى قبل أداء الصلاة، والسنة أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفاء والأطفال بالذهاب إلى منى آخر الليل.
فيديو | مشهد مهيب لنفور حجاج بيت الله إلى مزدلفة #يوم_عرفة
#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/xTh7VcqCQI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023
فيديو | بدء نفور حجاج بيت الله إلى #مزدلفة#يوم_عرفة
#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/gyGB7R1OHk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023