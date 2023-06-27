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مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية Icon الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة Icon الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية Icon طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج Icon متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة Icon ارتفاع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجيج إلى 287 حالة Icon إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان Icon 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة Icon نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية Icon

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بعد أداء المناسك في عرفة

مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة
المواطن - فريق التحرير

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في مشهد مهيب، بدأ حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مشعر مزدلفة بعد أداء المناسك في مشعر عرفات، استعدادًا لصلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

نفرة الحجاج

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم، بعد التفويج إلى مشعر منى والتصعيد إلى مشعر عرفات.

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نسك الحاج في مزدلفة

وفي مزدلفة يؤدي الحجيج صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ولا ينبغي للحاج الانشغال بالتقاط الحصى قبل أداء الصلاة، والسنة أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفاء والأطفال بالذهاب إلى منى آخر الليل.

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