مشهد مهيب لامتلاء صحن المطاف بحجاج بيت الله الحرام

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عرضت قناة الإخبارية فيديو لامتلاء صحن المطاف بحجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة، في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدوا طواف الإفاضة، الركن الثالث من الحج بالحرم المكي الشريف، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وبدأ ضيوف الرحمن في التوافد على مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة؛ اقتداء بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ووصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة وسط تنظيم متكامل، وبيئة صحية آمنة، حيث تم تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات بأحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك، قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم بيت الله العتيق.
وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتهيئة المسارات المخصصة لدخول ضيوف الرحمن بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقاً لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والدائم مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام.
وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.
فيديو | منظر مهيب تقشعر له الأبدان..
امتلاء صحن المطاف بحجاج بيت الله الحرام #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/ziOFz6YydU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023