مصادرة 7139 إطارًا غير صالح خلال الحملة التفتيشية بالشرقية

انتهت الحملة التفتيشية التي أطلقتها الأمانة العامة للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، والتي استمرت 22 يومًا من نهاية شهر مايو الماضي، بتوجيه من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بالتعاون مع ست جهات حكومية معنية وهم (شرطة ومرور الشرقية، الأمانات والبلديات، وفرع وزارة التجارة، وفرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية)، وذلك بهدف منع بيع الإطارات المستخدمة والمتهالكة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس في مراكز صيانة السيارات وعلى كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وقامت الحملة بتفتيش 348 مركزًا ونقطة بيع للإطارات الجديدة وخدمة السيارات ومصادرة 7139 إطارًا مستخدمًا ومنتهي الصلاحية أو غير مطابق للمواصفات المطلوبة أو لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

تفتيش مراكز بيع الإطارات

وبدأت الحملة بتاريخ 23 مايو الماضي بالتزامن مع بداية فصل الصيف واستمرت لمدة 22 يومًا بهدف منع بيع الإطارات المستعملة والمتهالكة في مراكز صيانة السيارات على كافة الطرق الداخلية والخارجية بالمنطقة، وخصوصًا مع اقتراب الإجازات السنوية التي تشهد كثافة الحركة المرورية والسفر لمسافات طويلة بين مناطق السعودية، وغطت الحملة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (الأحساء، العديد، حفر الباطن، القطيف، سيهات، راس تنورة، صفوى، الدمام، الخبر، الثقبة، الظهران، الجبيل، النعيرية، القرية العليا، الخفجي، بقيق).

وقد تصدرت محافظتي الأحساء والعديد بعدد الإطارات غير الصالحة للبيع، حيث تم فيها مصادرة 2896 إطارًا، تليها حاضرة الدمام بعدد 2290 إطارًا، ثم محافظة حفر الباطن بمصادرة 1006 إطارات، وجاءت محافظة النعيرية بعدد 486 إطارًا، وبعدها محافظة القرية العليا بمصادرة 265 إطارًا، وأخيرًا محافظة بقيق بعدد 100 إطار.

مسببات الحوادث المرورية

وأوضح عبدالله الراجحي، أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، أن هذه هي الحملة الرابعة التي يقوم بها فريق العمل المشكل ضمن التعاون بين أعضاء اللجنة والجهات الحكومية الأخرى للحد من مسببات الحوادث المرورية الجسيمة بالمنطقة الشرقية، حيث بلغ ما تم معاينته في الحملات الأربع أكثر من 1250 نقطة بيع، ومصادرة حوالي 31700 إطار مخالف وغير صالح للبيع، كاشفًا عن انخفاض معدلات حوادث الانحراف المفاجئ للمركبة من إجمالي الحوادث المرورية الجسيمة بالمنطقة من 34% الى 4% خلال العامين الماضيين.

وأكد الراجحي، أن الحملة غطت مناطق ومحافظات المنطقة الشرقية، مبينًا في الوقت نفسه أن هذه الحملة مواكبه لموسم الصيف حيث يكثر السفر لضمان عدم بيع الإطارات الرديئة، حيث تصدرت المخالفات من وزارة التجارة حسب الأنظمة والقوانين.

ولفت الراجحي، إلى أن هذه الحملات مستمرة خلال مواسم الصيف والشتاء وأيام السفر والإجازات للتأكد من سلامة الإطارات ونشر التوعية المرورية لدى المجتمع بضرورة التأكد من سلامة إطارات المركبات قبل التنقل والسفر وذلك لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.