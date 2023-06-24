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على بعد 500 كم جنوب موسكو

مصدر أمني روسي: فاجنر تسيطر على جميع المنشآت العسكرية في فورونيج

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
مصدر أمني روسي: فاجنر تسيطر على جميع المنشآت العسكرية في فورونيج
المواطن - فريق التحرير

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قال مصدر أمني روسي، صباح اليوم السبت، إن قوات فاجنر تسيطر على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج على بعد 500 كم جنوب موسكو.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن “المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول ضربة مزعومة من وزارة الدفاع الروسية للمعسكرات الخلفية لشركة ” فاجنر ” لا تتوافق مع الواقع وهي مجرد تحريض إعلامي.”

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الدفاع الروسية تعلق

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أن جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعية حول “الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة ” فاجنر ” لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي”.

وأضاف البيان: “تواصل القوات المسلحة الروسية القيام بمهامها القتالية على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة”.

قصف معسكرات فاجنر

وقد اتهم يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، بقصف معسكرات لقواته، مشيراً إلى أن القصف أودى بحياة عدد كبير من قواته، وتعهد بريجوجن بالانتقام بعد ضربات الجيش الروسي.

 

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