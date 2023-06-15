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السعودية تنظم حفل استقبال رسمي لـ179 دولة في باريس

مصدر رئاسي فرنسي: ندعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
مصدر رئاسي فرنسي: ندعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030
المواطن - فريق التحرير

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أكد مصدر رئاسي فرنسي، دعم باريس استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

ونقلت “العربية” عن المصدر ذاته، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملفي لبنان والعراق.

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حفل رسمي في باريس

تنظم السعودية حفل استقبال رسمي لـ179 دولة في العاصمة الفرنسية باريس، بتشريف وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين القادم 19 يونيو الجاري، وذلك ضمن أعمال ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض.

يأتي الحفل ضمن سياق الحصول على الاستضافة، بحضور مندوبي المكتب الدولي للمعارض، على أن يتم التصويت في شهر نوفمبر القادم لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث العالمي.

رحلة افتراضية

ومن المقرر أن يقام خلال الحفل معرض مصاحب ينتقل الحضور من خلاله في رحلة افتراضية للرياض عام 2030، ويتضمن المشاريع التي ستكون جاهزة قبل انطلاق معرض إكسبو 2030، ويبرز المعرض تميز الموقع الجغرافي للسعودية في قلب العالم، وثقافة السعودية وأصالتها وغناها الحضاري والتراثي، وثقل الاقتصاد السعودي والسياسة الخارجية للمملكة، والبنية التحتية المميزة للسعودية والمقومات السياحية فيها.

 

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