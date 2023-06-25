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عبارة عن قطار أفعوانية على القضبان

مصرع سويدي وإصابة آخرين بعد خروج لعبة ملاهٍ عن مسارها

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
مصرع سويدي وإصابة آخرين بعد خروج لعبة ملاهٍ عن مسارها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن مصرع شخص وإصابة آخرين، عندما خرجت لعبة ملاهٍ عبارة عن قطار أفعوانية عن القضبان في ستوكهولم اليوم

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لعبة ملاهٍ بالسويد

وبحسب التلفزيون في السويد، قال مسؤولو الملاهي، إن إحدى العربات على متن أفعوانية جيت لاين خرجت عن مسارها وسقطت على الأرض في متنزه غرونا لاند الترفيهي.

ووفقًا لمحطة إس في تي، في السويد، فإن المتحدثة باسم المتنزه، أنيكا تروسليوس، قالت: إنه أمر مأساوي ومروع بشكل لا يصدق، لسوء الحظ تم إبلاغنا بمقتل شخص وإصابة عدة أشخاص.

وأفادت الشرطة في السويد ، بأن سبعة أشخاص، من الأطفال والبالغين، نُقلوا إلى المستشفى بعد الحادث. وتم إخلاء مدينة الملاهي لتسهيل عمل أطقم الإنقاذ.

بدأت اللعبة في الاهتزاز

وتابعت جيني لاغرستيد، مراسلة إس في تي، التي كانت تقف في الصف في انتظار رحلة أخرى، أن العربة سقطت من ارتفاع عالٍ وكان بداخلها ركاب.

وأردفت: فجأة سمعت صوتاً معدنياً، ثم بدأت اللعبة في الاهتزاز.

واضطر رجال الإنقاذ إلى إبعاد الركاب الآخرين الذين علقوا في عربات أخرى على الأفعوانية بعد الحادث.

 

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