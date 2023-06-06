مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن

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قتل 8 أشخاص وأصيب 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، نتيجة تصادم مركبتين بمحافظة المفرق شمالي الأردن.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، بأن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني المفرق وشرطة بادية المفرق، تعاملت مع الحادث .
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بترا، أردف أنه تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات.
واختتم المتحدث أنه جرى فتح تحقيق مروري بالحادث.