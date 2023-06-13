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الحادث وقع بطريق الكريمات

مصرع 15 مصريًا وإصابة 2 في حادث تصادم جنوبي الجيزة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
مصرع 15 مصريًا وإصابة 2 في حادث تصادم جنوبي الجيزة
المواطن - فريق التحرير

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توفي 15 شخصًا، وأصيب اثنان، في حادث تصادم جنوبي محافظة الجيزة المصرية.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن غرفة عمليات إدارة المرور تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات، جنوبي محافظة الجيزة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين أن سيارة نقل ثقيل، اصطدمت بسيارة ميكروباص قبل نحو 3 كيلومترات من بوابة حلوان، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

ودفعت السلطات الصحية بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة 15 شخصًا، تم نقل جثامينهم إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيبت سيدتان، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

 

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