مصرع 7 تلميذات بانقلاب قارب في غينيا

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كشف وزير التعليم في غينيا عن غرق سبع تلميذات غينيّات على الأقل في نهر النيجر بعدما انقلب الزورق الذي كن يسافرن على متنه لإجراء امتحانات.
وفي التفاصيل، كانت الفتيات يعبرن نهر النيجر في شمال شرق غينيا لإجراء امتحانات قبول في المدرسة الثانوية التي تبدأ الاثنين.
وذكر وزير محو الأمية والتعليم ما قبل الجامعي غيوم هوينغ خلال زيارة للمنطقة لإطلاق فترة الامتحانات “صدمنا بهذه الأخبار السيئة بأن سبع تلميذات فقدن حياتهن”.
من جهته، قال موظف الأمن مامادي كيتا إن أخته كانت من بين الضحايا.
وأضاف “ذهبت هي ورفيقاتها إلى الجانب الآخر من نهر النيجر لإجراء الاختبارات الأولى لامتحانات القبول للصف السابع”.
وأردف “ركبن زورقًا محملًا فوق طاقته وقد غرق تحت وطأة الركاب والبضائع”، وأن عدد القتلى غير نهائي وأن البحث عن جثث ما زال جاريًا.