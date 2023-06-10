مصريون تبرعوا لدفن متسولة فاكتشفوا ثروتها المليونية

كشفت السلطات المصرية لغز كنز بحوزة متسولة بعد وفاتها في مدينة الوقف في محافظة قنا جنوب مصر، بعدما جمع الأهالي أموالًا لدفن جثمان المتسولة.

مليون جنيه بحوزة المتسولة

وعُثر على كنز داخل منزل المتوفية، بعد وفاتها بأيام، حيث اكتشفوا وجود مليون جنيه في منزلها، وقام أهالي المدينة بدفن جثمان خيرية علي عبدالجليل وشهرتها غوايش، وهي متسولة اعتادت التجول في شوارع مركز الوقف محافظة قنا، والجلوس أمام المحال التجارية لجمع أموال من المارة وفاعلي الخير.

وتكفل أهالي المدينة بنفقات دفنها، بسبب عدم القدرة المالية لأشقائها وعدم وجود أبناء لها، وبعد مرور 10 أيام عثر على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من الجنيهات المعدنية والفئات النقدية الصغيرة مخبأة داخل أجولة بلاستيكية في فناء منزل صغير حيث كانت تقيم فيه.

حالة من الصدمة

وقام الأهالي بتقسيم التركة على أشقاء المتسولة الخمسة وهم 4 سيدات ورجل.

وأثارت الواقعة حالة من الصدمة لدى أهالي المدينة الذين عبروا عن دهشتهم من قدرة متسولة على جمع هذا المبلغ الكبير، وصدمتهم من عدم تمكنها من الاستمتاع بأموالها خلال حياتها.