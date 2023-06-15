مصر تعثر على جثث 3 بريطانيين متفحمة داخل الزورق

كشفت وسائل إعلام مصرية أن السلطات عثرت، اليوم الخميس، على جثث ثلاثة بريطانيين مفقودين متفحمة داخل زورق سياحي بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، بعد خمسة أيام من نشوب حريق في الزورق، وذلك بعد قطره من منطقة الحادث إلى الشاطئ.

نقل الأشلاء

وفي التفاصيل، قررت النيابة العامة نقل الأشلاء داخل ثلاثة أكياس لمشرحة مستشفى الغردقة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة، وإجراء تحليل الحمض النووي لمعرفة هويتها وبياناتها.

من المعروف أن المفقودين الثلاثة هم سيدة ورجلان كانوا داخل غرفهم لحظة اشتعال الحريق في الزورق هوريكان، الذي كان يقل 15 راكبًا إنجليزيًّا وطاقمًا من عشرة أفراد، إضافة إلى اثنين من المرشدين.

وأنقذت السلطات 12 سائحًا وطاقم الزورق والمرشديْن، وأظهر الفحص المبدئي أن سبب الحادث هو تماس كهربي في غرفة المحركات، وانتقلت النيابة العامة للفحص والتحقيق.