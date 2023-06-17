مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا الأسبوع

أكد نجم النادي الأهلي السابق، مصطفى بصاص، أن الإدارة ستعلن عن التعاقد مع لاعب عالمي قريبًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

مصطفى بصاص يُثير الجدل

وأشار مصطفى بصاص في بث مباشر عبر “تيك توك”، إلى أن النادي الأهلي سيعلن خلال هذا الأسبوع عن التوقيع رسميًا مع نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودرتيش أو مهاجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات مصطفى بصاص، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، وتمنت أن تنجح الإدارة الأهلاوية في حسم أي صفقة منهم سريعًا.

وكان مصطفى بصاص قد أكد مؤخرًا أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لم يوقع مع النادي الأهلي، ولن ينضم إلى الفريق، إلا أنه شدد على أن الإدارة اقتربت كثيرًا من التعاقد مع لاعب عالمي آخر.

التفاوض مع محرز ومودريتش

ودخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد هذا الموسم، وأكدت تقارير أنه رفض أول عرضين، وسيحسم موقفه من العرض الثالث بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية.

كما قدمت الإدارة عرضًا لرياض محرز، ولكنه يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي حتى عام 2025، ويتوقع أن يرد على العرض بعد نهاية مشاركته مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم.