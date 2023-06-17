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بعد التفاوض مع أكثر من لاعب

مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا الأسبوع

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
مصطفى بصاص: الأهلي سيضم صفقة عالمية هذا الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم النادي الأهلي السابق، مصطفى بصاص، أن الإدارة ستعلن عن التعاقد مع لاعب عالمي قريبًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

مصطفى بصاص يُثير الجدل

وأشار مصطفى بصاص في بث مباشر عبر “تيك توك”، إلى أن النادي الأهلي سيعلن خلال هذا الأسبوع عن التوقيع رسميًا مع نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودرتيش أو مهاجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

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لوكا مودريتش
مودريتش – المصدر @marca

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات مصطفى بصاص، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، وتمنت أن تنجح الإدارة الأهلاوية في حسم أي صفقة منهم سريعًا.

وكان مصطفى بصاص قد أكد مؤخرًا أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لم يوقع مع النادي الأهلي، ولن ينضم إلى الفريق، إلا أنه شدد على أن الإدارة اقتربت كثيرًا من التعاقد مع لاعب عالمي آخر.

راموس
راموس – المصدر besoccer

التفاوض مع محرز ومودريتش

ودخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد هذا الموسم، وأكدت تقارير أنه رفض أول عرضين، وسيحسم موقفه من العرض الثالث بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية.

كما قدمت الإدارة عرضًا لرياض محرز، ولكنه يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي حتى عام 2025، ويتوقع أن يرد على العرض بعد نهاية مشاركته مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم.

رياض محرز
محرز – المصدر @RudyGaletti

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