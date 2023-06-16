مطارات الدمام تدشن رحلات مباشرة من القيصومة إلى القاهرة

دشّنت شركة مطارات الدمام –داكو- اليوم الجمعة، وجهة دولية جديدة للطيران المباشر من مطار القيصومة الدولي إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طيران النيل، وأقامت داكو بهذه المناسبة مراسم التدشين من الترحيب إلى استقبال الطائرة بالقوس المائي تحقيقًا للعرف الدولي في صناعة النقل الجوي، وإيذاناً بإنطلاق التشغيل بواقع رحلتين أسبوعياً مباشرة من القيصومة إلى القاهرة، وجاء التدشين بحضور ممثلين عن داكو، وممثلي طيران النيل، وبمشاركة مختلف المسؤولين من كافة القطاعات بالمطار.

رفع كفاءة الخدمات

وبهذه المناسبة رحب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني بطيران النيل ومهنئًا بمناسبة بدء عملياتها التشغيلية بمطار القيصومة الدولي عبر رحلاتهم المباشرة إلى القاهرة، مؤكداً حرص داكو على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مطار القيصومة الدولي تزامناً مع النمو المطرد في أعداد المسافرين، موضحًا أن عدد المسافرين خلال العام 2023 بلغ أكثر من 98 ألف مسافر بزيادة تقدّر بـ 6%، كما تجاوزت الزيادة في أعداد الرحلات نسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نمو ملموس

كما أكد الحسني أن مطار القيصومة الدولي مُقبل على نمو ملموس في الفترة القادمة من خلال العمل المتواصل مع كافة الشركاء لتنمية الحركة الجوية تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تترجم بدورها رؤية المملكة 2030.

واختتم الحسني حديثه مبيّنًا أن المطار يحظى باهتمام الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة، مثمناً دعم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود واهتمامه المتواصل بمتابعة سير أعمال شركة مطارات الدمام وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير مطار القيصومة الدولي تلبيةً لاحتياجات المواطن والمقيم وزوار المحافظة، ومؤكدًا أن داكو تُسخّر كل طاقاتها وإمكانياتها لرفع معايير تجربة المسافر في جميع مطاراتها بالمنطقة الشرقية.