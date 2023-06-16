Icon

مطارات الدمام تدشن رحلات مباشرة من القيصومة إلى القاهرة Icon الكرواتي أنتي ميشا يقود العدالة Icon برشلونة يُعدل عرضه لضم جوندوجان Icon الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على نجران حتى الـ7 مساءً Icon المانجا والأنمي فن ياباني برؤية سعودية طموحة Icon رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال Icon 5 أيام على دخول فصل الصيف Icon ألماني يُدير نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 Icon محمد منير يطرب محبيه الليلة بجدة Icon لقطات من استقبال محمد بن سلمان في قصر الإليزيه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عدد المسافرين خلال عام 2023 بلغ أكثر من 98 ألف مسافر

مطارات الدمام تدشن رحلات مباشرة من القيصومة إلى القاهرة

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
مطارات الدمام تدشن رحلات مباشرة من القيصومة إلى القاهرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشّنت شركة مطارات الدمام –داكو- اليوم الجمعة، وجهة دولية جديدة للطيران المباشر من مطار القيصومة الدولي إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طيران النيل، وأقامت داكو بهذه المناسبة مراسم التدشين من الترحيب إلى استقبال الطائرة بالقوس المائي تحقيقًا للعرف الدولي في صناعة النقل الجوي، وإيذاناً بإنطلاق التشغيل بواقع رحلتين أسبوعياً مباشرة من القيصومة إلى القاهرة، وجاء التدشين بحضور ممثلين عن داكو، وممثلي طيران النيل، وبمشاركة مختلف المسؤولين من كافة القطاعات بالمطار.

قد يهمّك أيضاً
هاكرز يهدد بنوك الاتحاد الأوروبي

هاكرز يهدد بنوك الاتحاد الأوروبي

تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة

تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة

رفع كفاءة الخدمات

وبهذه المناسبة رحب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني بطيران النيل ومهنئًا بمناسبة بدء عملياتها التشغيلية بمطار القيصومة الدولي عبر رحلاتهم المباشرة إلى القاهرة، مؤكداً حرص داكو على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مطار القيصومة الدولي تزامناً مع النمو المطرد في أعداد المسافرين، موضحًا أن عدد المسافرين خلال العام 2023 بلغ أكثر من 98 ألف مسافر بزيادة تقدّر بـ 6%، كما تجاوزت الزيادة في أعداد الرحلات نسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نمو ملموس

كما أكد الحسني أن مطار القيصومة الدولي مُقبل على نمو ملموس في الفترة القادمة من خلال العمل المتواصل مع كافة الشركاء لتنمية الحركة الجوية تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تترجم بدورها رؤية المملكة 2030.

واختتم الحسني حديثه مبيّنًا أن المطار يحظى باهتمام الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة، مثمناً دعم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود واهتمامه المتواصل بمتابعة سير أعمال شركة مطارات الدمام وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير مطار القيصومة الدولي تلبيةً لاحتياجات المواطن والمقيم وزوار المحافظة، ومؤكدًا أن داكو تُسخّر كل طاقاتها وإمكانياتها لرفع معايير تجربة المسافر في جميع مطاراتها بالمنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم