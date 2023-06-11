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نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة

مطار الملك خالد للمسافرين: تأكدوا من حالة الرحلة قبل التوجه للمطار

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
مطار الملك خالد للمسافرين: تأكدوا من حالة الرحلة قبل التوجه للمطار
المواطن - فريق التحرير

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نوه مطار الملك خالد الدولي المسافرين، بأهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من حالة الرحلة؛ نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة.

وقال المطار في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة، نؤكد على أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار؛ للتأكد من حالة الرحلة.

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أمطار متفاوتة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد بعدة مناطق مع اقتراب نهاية الحالة الممطرة الـ 17.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة المتوقعة تؤثر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية وأجزاء متفرقة ومحدودة من شمال المملكة، لافتًا إلى احتمال هطول أمطار خفيفة شمال شرق منطقة المدينة المنورة مع رياح نشطة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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