مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج

ينفِّذ مطار الملك فهد الدولي للسنة السابعة على التوالي، مبادرة “خدمتكم شرف” التي تُعنى بتفويج ضيوف الرحمن وتسهيل سفرهم وتقديم الرعاية والإرشاد الخاص بالمسافرين لأداء الحج، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.

جولة تفقدية

وفي هذا الصدد، قام الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو” المهندس محمد بن علي الحسني، بجولة تفقدية للمطار شملت جميع المرافق ومناطق الخدمات؛ للوقوف على جاهزية مطار الملك فهد الدولي، حيث يستعد مطار الملك فهد الدولي لاستقبال أكثر من 7500 حاج على متن 22 رحلة، يتشرف في تقديم الخدمة لهم وتسهيل إجراءات سفرهم جميع القطاعات العاملة بمطار الملك فهد الدولي.

استعدادات مطار الملك فهد

ووقف الحسني على استعدادات وخطط تفويج الحجاج؛ لضمان راحة الحجاج من بداية وصولهم إلى المطار حتى عودتهم، كما تفقَّد مستوى جاهزية مرافق المطار، ومنظومته التشغيلية والفنية لخدمات الطيران، بالإضافة إلى الاطلاع على الخطط التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن بعدة لغات.

وقدَّم الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام شكره للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود، والتوجيهات الكريمة الدائمة بتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر من خلال الخدمات التي توفرها لهم قطاعات الدولة المختلفة، ومنها مطارات المنطقة الشرقية بالدمام، والأحساء، والقيصومة، منوِّهًا بحرص “داكو” على الاستعداد المبكر والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال منظومة متكاملة؛ للإسهام في إنجاح موسم الحج لهذا العام بأعلى مستويات الكفاءة والجودة التشغيلية.