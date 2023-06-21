Icon

مقتل 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بالضفة لأول مرة منذ 18 سنة Icon وزير الإعلام: يجب اتخاذ موقف عربي لمواجهة المحتوى المخالف لمبادئنا Icon جامعة أم القرى تطلق الملتقى الثالث لتأهيل المتطوعين في الحج Icon جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي Icon 500 كادر أمني لمتابعة سير الحشود في المسجد الحرام Icon اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران بسبب تغير المناخ Icon مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج Icon جماهير الأهلي ترفض عودة عمر السومة Icon مجلة فرنسية: الجميع كانوا يركضون لمصافحة محمد بن سلمان Icon لجان برنامج ضيوف خادم الحرمين تسخر إمكاناتها لخدمة الحجاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدأ تنفيذ مبادرة خدمتكم شرف

مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ينفِّذ مطار الملك فهد الدولي للسنة السابعة على التوالي، مبادرة “خدمتكم شرف” التي تُعنى بتفويج ضيوف الرحمن وتسهيل سفرهم وتقديم الرعاية والإرشاد الخاص بالمسافرين لأداء الحج، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.

جولة تفقدية

وفي هذا الصدد، قام الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام “داكو” المهندس محمد بن علي الحسني، بجولة تفقدية للمطار شملت جميع المرافق ومناطق الخدمات؛ للوقوف على جاهزية مطار الملك فهد الدولي، حيث يستعد مطار الملك فهد الدولي لاستقبال أكثر من 7500 حاج على متن 22 رحلة، يتشرف في تقديم الخدمة لهم وتسهيل إجراءات سفرهم جميع القطاعات العاملة بمطار الملك فهد الدولي.

قد يهمّك أيضاً
الربيعة: وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج

الربيعة: وضع خطة عمل مشتركة في إدارة الحشود لتحقيق أعلى سلامة للحجاج

اقتحام مسلحين لمراكز الاقتراع في مالي

اقتحام مسلحين لمراكز الاقتراع في مالي

استعدادات مطار الملك فهد

ووقف الحسني على استعدادات وخطط تفويج الحجاج؛ لضمان راحة الحجاج من بداية وصولهم إلى المطار حتى عودتهم، كما تفقَّد مستوى جاهزية مرافق المطار، ومنظومته التشغيلية والفنية لخدمات الطيران، بالإضافة إلى الاطلاع على الخطط التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن بعدة لغات.
وقدَّم الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام شكره للقيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود، والتوجيهات الكريمة الدائمة بتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر من خلال الخدمات التي توفرها لهم قطاعات الدولة المختلفة، ومنها مطارات المنطقة الشرقية بالدمام، والأحساء، والقيصومة، منوِّهًا بحرص “داكو” على الاستعداد المبكر والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال منظومة متكاملة؛ للإسهام في إنجاح موسم الحج لهذا العام بأعلى مستويات الكفاءة والجودة التشغيلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم