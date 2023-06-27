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ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات Icon طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات Icon مطبوعات رقمية للحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية Icon مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر بمشعر عرفات Icon مجلس الجمعيات الأهلية: بلاغات للنيابة العامة ضد المسيئين Icon مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات Icon ضيوف الرحمن في صعيد عرفات: أكف للسماء وألسنة تلهج بالدعاء Icon رذاذ الماء البارد يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات Icon مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات Icon لقطات جوية ترصد انسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات Icon

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لتعزيز جودة الخدمة التوعوية وإثراء تجربتهم

مطبوعات رقمية للحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
مطبوعات رقمية للحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية
المواطن - واس

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أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة للدراسات والبحث العلمي والمطبوعات والنشر مجموعة من “البنرات” تشتمل على كتب علمية ورقمية بأكثر من 40 لغة عالمية.

وعرضت الوكالة “البنرات” في مراكز وكالة شؤون التوعية الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام، لتسهل على الحجاج سرعة تحميلها بواسطة الهواتف الذكية بمسح “الباركود” واختيار اللغة المناسبة لهم في ثوانٍ معدودة، لتوفير الجهد والوقت عليهم والحد من تكدسهم حولها، إلى جانب تعزيز جودة الخدمة التوعوية العلمية المقدمة لهم وإثراء تجربتهم أثناء رحلة الحج.

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ويعد التعاون بين وكالات الرئاسة توحيدًا للجهود في المهام المشتركة ما يؤدي إلى تجويد وتميز المخرج النهائي للخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

 

 

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