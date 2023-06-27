مطبوعات رقمية للحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة للدراسات والبحث العلمي والمطبوعات والنشر مجموعة من “البنرات” تشتمل على كتب علمية ورقمية بأكثر من 40 لغة عالمية.

وعرضت الوكالة “البنرات” في مراكز وكالة شؤون التوعية الميدانية المنتشرة في أنحاء المسجد الحرام، لتسهل على الحجاج سرعة تحميلها بواسطة الهواتف الذكية بمسح “الباركود” واختيار اللغة المناسبة لهم في ثوانٍ معدودة، لتوفير الجهد والوقت عليهم والحد من تكدسهم حولها، إلى جانب تعزيز جودة الخدمة التوعوية العلمية المقدمة لهم وإثراء تجربتهم أثناء رحلة الحج.

ويعد التعاون بين وكالات الرئاسة توحيدًا للجهود في المهام المشتركة ما يؤدي إلى تجويد وتميز المخرج النهائي للخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.